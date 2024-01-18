Кузьмин (Козмин) Федот — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузьмин (Козмин) Федот

Место рождения

с. Кулешовка

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Кулешовка
Рождение ребёнка
Около 1818 ст.

Сын: Козмин Николай Федотович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1820 ст.

Сын: Кузьмин (козмин) Иван Федотович

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
с. Кулешовка
Смерть
Неизвестно
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