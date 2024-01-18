Кузьмин (Козмин) Федот
Место рожденияс. Кулешовка
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
с. Кулешовка
Рождение ребёнка
Около 1818 ст.
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1820 ст.
Сын: Кузьмин (козмин) Иван Федотович
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
с. Кулешовка
Смерть
Неизвестно