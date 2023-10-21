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Пискунов Никанор Данилович

Место рождения

Крещёнка, Илишевский район, Башкирии

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пискунов Даниил

Мать: Пискунова Мария

Крещёнка, Илишевский район, Башкирии
Рождение ребёнка
?.04.1889

Дочь: Вергузова Евдокия Никаноровна

Мать ребёнка: Пискунова Анна Матвеевна

г. Котельничи
Рождение ребёнка
1895

Сын: Пискунов Пантелимон Никанорович

Мать ребёнка: Пискунова Анна Матвеевна

Крещёнка, Илишевский район, Башкирии
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пискунова Анна Матвеевна

Крещёнка, Илишевский район, Башкирии
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пискунов Александр Никанорович

Мать ребёнка: Пискунова Анна Матвеевна

Крещёнка, Илишевский район, Башкирии
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пискунова Анна Матвеевна

Смерть
Неизвестно
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