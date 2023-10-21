Пискунов Никанор Данилович
Место рожденияКрещёнка, Илишевский район, Башкирии
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Пискунов Даниил
Мать: Пискунова Мария
Крещёнка, Илишевский район, Башкирии
Рождение ребёнка
?.04.1889
Дочь: Вергузова Евдокия Никаноровна
Мать ребёнка: Пискунова Анна Матвеевна
г. Котельничи
Рождение ребёнка
1895
Сын: Пискунов Пантелимон Никанорович
Мать ребёнка: Пискунова Анна Матвеевна
Крещёнка, Илишевский район, Башкирии
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Пискунова Анна Матвеевна
Крещёнка, Илишевский район, Башкирии
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пискунов Александр Никанорович
Мать ребёнка: Пискунова Анна Матвеевна
Крещёнка, Илишевский район, Башкирии
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пискунова Анна Матвеевна
Смерть
Неизвестно