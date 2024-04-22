Плешкевич Леонид Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плешкевич Леонид Алексеевич

Место рождения

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1986

Пол

Мужской

Отец

Мать

1894 г.р.

Жена

Дети

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Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Плешкевич Алексей Спиридонович

Мать: Плешкевич Елизавета Ивановна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Плешкевич Муза

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Плешкевич Муза

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Плешкевич Муза

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Смерть
1986
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
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