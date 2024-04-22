Плешкевич Леонид Алексеевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1986
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Плешкевич Муза
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Плешкевич Муза
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Плешкевич Муза
Смерть
1986