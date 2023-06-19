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Останин Стефан Павлов

Место рождения

Токаревский, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1764

Дата смерти

После 1812

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1764

Отец: Останин Павел Иванов

Мать: Останина Авдотья Ефимова

Токаревский, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1794

Дочь: Параскева Степанова

Мать ребёнка: Останина Агафья Яковлева

Токаревский, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1797

Дочь: Наталия Степанова

Мать ребёнка: Останина Агафья Яковлева

Токаревский, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1801

Дочь: Евфимия Степанова

Мать ребёнка: Останина Агафья Яковлева

Токаревский, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1810

Дочь: Александра Степанова

Мать ребёнка: Останина Агафья Яковлева

Токаревский, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Останина Агафья Яковлева

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Токаревский, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1812