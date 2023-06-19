Останин Стефан Павлов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1764
Дата смертиПосле 1812
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1764
Отец: Останин Павел Иванов
Мать: Останина Авдотья Ефимова
Рождение ребёнка
Около 1794
Дочь: Параскева Степанова
Мать ребёнка: Останина Агафья Яковлева
Рождение ребёнка
Около 1797
Дочь: Наталия Степанова
Мать ребёнка: Останина Агафья Яковлева
Рождение ребёнка
Около 1801
Дочь: Евфимия Степанова
Мать ребёнка: Останина Агафья Яковлева
Рождение ребёнка
Около 1810
Дочь: Александра Степанова
Мать ребёнка: Останина Агафья Яковлева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Останина Агафья Яковлева
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1812