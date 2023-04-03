Хайков Ефрем Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хайков Ефрем Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1948

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1908

Сын: Хайков Николай Ефремович

Мать ребёнка: Хайкова Лидия Павловна

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Шищенко Зинаида Ефремовна

Мать ребёнка: Хайкова Лидия Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хайков Леонид Ефремович

Мать ребёнка: Хайкова Лидия Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хайкова Лидия Павловна

Смерть
1948