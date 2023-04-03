Хайков Ефрем Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1948
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1908
Мать ребёнка: Хайкова Лидия Павловна
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Шищенко Зинаида Ефремовна
Мать ребёнка: Хайкова Лидия Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Хайкова Лидия Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хайкова Лидия Павловна
Смерть
1948