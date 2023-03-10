(Соловьева) Авдотья Елисеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Соловьева) Авдотья Елисеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1788

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1786 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1788

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
26.09.1802

Муж: Пауков Сидор Михайлов

Ф. 3 Оп. 15 Д. 504 Метрическая книга церквей церквей г. Епифани и уезда; г. Богородицка и уезда | Государственный архив Тульской области | МК Епифани и у., Богородицка и у. 1802
Рождение ребёнка
Около 1821

Сын: Пауков Василий Сидоров

Отец ребёнка: Пауков Сидор Михайлов

Ситки, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
После 1858