(Соловьева) Авдотья Елисеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1788
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1788
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
26.09.1802
Ф. 3 Оп. 15 Д. 504 Метрическая книга церквей церквей г. Епифани и уезда; г. Богородицка и уезда | Государственный архив Тульской области | МК Епифани и у., Богородицка и у. 1802
Рождение ребёнка
Около 1821
Отец ребёнка: Пауков Сидор Михайлов
Ситки, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
После 1858