Богданович Софья Николаева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1800 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1800 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1815 ст.
Дочь: Богданович Елисавета Яковлева
Отец ребёнка: Богданович Яков
Рождение ребёнка
До 1825 ст.
Сын: Богданович Августин Яковлев
Отец ребёнка: Богданович Яков
Рождение ребёнка
01.07.1832 ст.
Дочь: Богданович Олимпиада Яковлева
Отец ребёнка: Богданович Яков
Рождение ребёнка
До 1837 ст.
Дочь: Богданович Марьяна Яковлева
Отец ребёнка: Богданович Яков
Рождение ребёнка
До 1837 ст.
Дочь: Богданович Гликерия Яковлева
Отец ребёнка: Богданович Яков
Рождение ребёнка
До 1837 ст.
Сын: Богданович Феодор Яковлев
Отец ребёнка: Богданович Яков
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Богданович Яков
Смерть
Неизвестно