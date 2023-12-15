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Богданович Софья Николаева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1800 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1800 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1815 ст.

Дочь: Богданович Елисавета Яковлева

Отец ребёнка: Богданович Яков

Рождение ребёнка
До 1825 ст.

Сын: Богданович Августин Яковлев

Отец ребёнка: Богданович Яков

Рождение ребёнка
01.07.1832 ст.

Дочь: Богданович Олимпиада Яковлева

Отец ребёнка: Богданович Яков

Соль-Илецк, Соль-Илецкий, Оренбургская область
Рождение ребёнка
До 1837 ст.

Дочь: Богданович Марьяна Яковлева

Отец ребёнка: Богданович Яков

Соль-Илецк, Соль-Илецкий, Оренбургская область
Рождение ребёнка
До 1837 ст.

Дочь: Богданович Гликерия Яковлева

Отец ребёнка: Богданович Яков

Соль-Илецк, Соль-Илецкий, Оренбургская область
Рождение ребёнка
До 1837 ст.

Сын: Богданович Феодор Яковлев

Отец ребёнка: Богданович Яков

Соль-Илецк, Соль-Илецкий, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Богданович Яков

Смерть
Неизвестно
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