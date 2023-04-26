Крылов Василий Савельевич
Место рожденияПригород Кашпир Сызранский уезд
Дата рождения1888
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Пригород Кашпир Сызранский уезд
Бракосочетание
14.10.1915
Жена: Крылова Пелагия Петровна
Пригород Кашпир Сызранский уезд
Рождение ребёнка
09.06.1921
Дочь: Попова Анна Васильевна
Мать ребёнка: Крылова Пелагия Петровна
Пригород Кашпир Сызранский уезд
Смерть
Неизвестно