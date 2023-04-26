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Крылов Василий Савельевич

Место рождения

Пригород Кашпир Сызранский уезд

Дата рождения

1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Крылов Савелий Стефанов

Мать: Крылова Екатерина Максимова

Пригород Кашпир Сызранский уезд
Бракосочетание
14.10.1915

Жена: Крылова Пелагия Петровна

Пригород Кашпир Сызранский уезд
Рождение ребёнка
09.06.1921

Дочь: Попова Анна Васильевна

Мать ребёнка: Крылова Пелагия Петровна

Пригород Кашпир Сызранский уезд
Смерть
Неизвестно