Перфилов Степан Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1865
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1865
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1896
Дочь: Перфилова Александра Степановна
Мать ребёнка: Перфилова Наталья Андреевна
Pervomaysky District, Yaroslavl Oblast, Russia
Рождение ребёнка
07.10.1907
Дочь: Крюкова Елизавета Степановна
Мать ребёнка: Перфилова Наталья Андреевна
Yaroslavl Oblast, Russia
Работа или профессия
Неизвестно