Перфилов Степан Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перфилов Степан Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1865

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1896

Дочь: Перфилова Александра Степановна

Мать ребёнка: Перфилова Наталья Андреевна

Pervomaysky District, Yaroslavl Oblast, Russia
Рождение ребёнка
07.10.1907

Дочь: Крюкова Елизавета Степановна

Мать ребёнка: Перфилова Наталья Андреевна

Yaroslavl Oblast, Russia
Работа или профессия
Неизвестно