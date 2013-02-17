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Berg (Bader) Barbara

Место рождения

Connecticut

Дата рождения

Около 1929

Дата смерти

17.02.2013

Пол

Женский

Отец

1895 г.р.

Мать

1898 г.р.

Муж

1922 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1929

Отец: Bader Benjamin Girsha

Мать: Bader Bessie

Connecticut
Бракосочетание
08.07.1951

Муж: Berg Bernard

Bridgeport, Connecticut, USA
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
17.02.2013
Norwalk, Fairfield, Connecticut, USA
Похороны
Неизвестно
Fairfield, Fairfield County, Connecticut, United States of America
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