Berg (Bader) Barbara
Место рожденияConnecticut
Дата рожденияОколо 1929
Дата смерти17.02.2013
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1929
Отец: Bader Benjamin Girsha
Мать: Bader Bessie
Connecticut
Бракосочетание
08.07.1951
Муж: Berg Bernard
Bridgeport, Connecticut, USA
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
17.02.2013
Norwalk, Fairfield, Connecticut, USA
Похороны
Неизвестно
Fairfield, Fairfield County, Connecticut, United States of America