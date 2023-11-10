Пискарев Кузьма
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1856
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1856
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1875
Дочь: Воронина Евдокия Кузьминична
Мать ребёнка: Пискарева ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Пискарева ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Прасковья Кузьминична
Мать ребёнка: Пискарева ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Пискарева ?
Смерть
Неизвестно