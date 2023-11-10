Пискарев Кузьма — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пискарев Кузьма

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1856

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1875

Дочь: Воронина Евдокия Кузьминична

Мать ребёнка: Пискарева ?

Давыдово, Юхновский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пискарев Сергей Кузьмич

Мать ребёнка: Пискарева ?

Давыдово, Юхновский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Прасковья Кузьминична

Мать ребёнка: Пискарева ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пискарев Матвей Кузьмич

Мать ребёнка: Пискарева ?

Смерть
Неизвестно
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