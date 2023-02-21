Чередов Андрей Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1782
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1782
Отец: Чередов Василий Иванов
Рождение ребёнка
Около 1802
Дочь: Евдокия Андреева
Мать ребёнка: Чередова Евдокия Федотовна
Рождение ребёнка
Около 1808
Дочь: Анна Андреева
Мать ребёнка: Чередова Евдокия Федотовна
Рождение ребёнка
Около 1817
Мать ребёнка: Чередова Евдокия Федотовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно