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Чередов Андрей Васильев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1782

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1782

Отец: Чередов Василий Иванов

Мать: Чередова Маланья Яковлева

Рождение ребёнка
Около 1802

Дочь: Евдокия Андреева

Мать ребёнка: Чередова Евдокия Федотовна

Рождение ребёнка
Около 1808

Дочь: Анна Андреева

Мать ребёнка: Чередова Евдокия Федотовна

Рождение ребёнка
Около 1817

Сын: Чередов Сидор Андреев

Мать ребёнка: Чередова Евдокия Федотовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чередова Евдокия Федотовна

Смерть
Неизвестно