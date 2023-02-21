Мать Серьгея — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мать Серьгея

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

МА
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.04.1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Алексеенко Максим

Жуковка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марта

Отец ребёнка: Алексеенко Максим

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Алексеенко Максим

Смерть
Неизвестно