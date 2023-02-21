Мать Серьгея
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.04.1927
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Алексеенко Максим
Жуковка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марта
Отец ребёнка: Алексеенко Максим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Алексеенко Максим
Смерть
Неизвестно