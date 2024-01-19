Анна Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Степановна

Место рождения

Котлучино, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

Около 1866 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1862 г.р.

Дети

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1866 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Котлучино, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
21.01.1880 ст.

Муж: Иван Матвеевич

Чеково, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
08.11.1880 ст.

Дочь: Степанида Ивановна

Отец ребёнка: Иван Матвеевич

Чеково, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
27.08.1882 ст.

Дочь: Марфа Ивановна

Отец ребёнка: Иван Матвеевич

Чеково, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
Неизвестно
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