Анна Степановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1866 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1866 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
21.01.1880 ст.
Муж: Иван Матвеевич
Рождение ребёнка
08.11.1880 ст.
Дочь: Степанида Ивановна
Отец ребёнка: Иван Матвеевич
Рождение ребёнка
27.08.1882 ст.
Дочь: Марфа Ивановна
Отец ребёнка: Иван Матвеевич
Смерть
Неизвестно