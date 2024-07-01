Мутаровская Анна Игнатьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
После 1881
Очаков, Миколаївська область
Рождение ребёнка
01.01.1904
Дочь: Спришевская Марфа Дмитриевна
Отец ребёнка: Спришевский Дмитрий Данилович
Рождение ребёнка
31.12.1907
Сын: Спришевский Василий Дмитриевич
Отец ребёнка: Спришевский Дмитрий Данилович
Рождение ребёнка
1908
Сын: Спришевский Николай Дмитриевич
Отец ребёнка: Спришевский Дмитрий Данилович
Рождение ребёнка
18.12.1908
Сын: Спришевский Степан Дмитриевич
Отец ребёнка: Спришевский Дмитрий Данилович
Рождение ребёнка
27.01.1916
Сын: Спришевский Дмитрий Дмитриевич
Отец ребёнка: Спришевский Дмитрий Данилович
Рождение ребёнка
10.03.1920
Сын: Спришевский Алексей Дмитриевич
Отец ребёнка: Спришевский Дмитрий Данилович
Смерть
Неизвестно