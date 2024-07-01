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Мутаровская Анна Игнатьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Спришевский Дмитрий Данилович

Место жительства
После 1881
Очаков, Миколаївська область
Рождение ребёнка
01.01.1904

Дочь: Спришевская Марфа Дмитриевна

Отец ребёнка: Спришевский Дмитрий Данилович

Матиясово, Миколаївська область
Рождение ребёнка
31.12.1907

Сын: Спришевский Василий Дмитриевич

Отец ребёнка: Спришевский Дмитрий Данилович

Матиясово, Миколаївська область
Рождение ребёнка
1908

Сын: Спришевский Николай Дмитриевич

Отец ребёнка: Спришевский Дмитрий Данилович

Матиясово, Миколаївська область
Рождение ребёнка
18.12.1908

Сын: Спришевский Степан Дмитриевич

Отец ребёнка: Спришевский Дмитрий Данилович

Матиясово, Миколаївська область
Рождение ребёнка
27.01.1916

Сын: Спришевский Дмитрий Дмитриевич

Отец ребёнка: Спришевский Дмитрий Данилович

Матиясово, Миколаївська область
Рождение ребёнка
10.03.1920

Сын: Спришевский Алексей Дмитриевич

Отец ребёнка: Спришевский Дмитрий Данилович

Матиясово, Миколаївська область
Смерть
Неизвестно

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