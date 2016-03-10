Плотников Павел Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плотников Павел Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.03.2016

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1991 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.2016

Отец: не указан

Мать: Худякова Анастасия Андреевна