Константинов Иван Петрович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1811 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1811 ст.
Отец: Константинов Петр Ефимович
Мать: не указана
Исповедные росписи ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №645, стр. 181
Рождение ребёнка
21.10.1828 ст.
Сын: Константинов Дмитрий Иванович
Мать ребёнка: Константинова Ефимия Яковлевна
ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №392, стр. 304
Рождение ребёнка
Около 1839 ст.
Дочь: Константинова Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Константинова Ефимия Яковлевна
Исповедные росписи ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №645, стр. 181
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно