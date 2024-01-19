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Константинов Иван Петрович

Место рождения

Шивера, Балаганский округ, Иркутская губерния

Дата рождения

Около 1811 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1811 ст.

Отец: Константинов Петр Ефимович

Мать: не указана

Шивера, Балаганский округ, Иркутская губерния
Исповедные росписи ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №645, стр. 181
Рождение ребёнка
21.10.1828 ст.

Сын: Константинов Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Константинова Ефимия Яковлевна

Шивера, Балаганский округ, Иркутская губерния
ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №392, стр. 304
Рождение ребёнка
Около 1839 ст.

Дочь: Константинова Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Константинова Ефимия Яковлевна

Шивера, Балаганский округ, Иркутская губерния
Исповедные росписи ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №645, стр. 181
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Константинова Ефимия Яковлевна

Смерть
Неизвестно
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