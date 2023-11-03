Мелькова 1, Пиголева 2 Александра Евдокимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1863
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
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Рождение
Около 1863
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.02.1888
Дочь: Кузнецова Татьяна Михайловна
Отец ребёнка: Мельков Михаил Матвеев
Рождение ребёнка
28.10.1889
Дочь: Гладилова Параскева Михайлова
Отец ребёнка: Мельков Михаил Матвеев
Рождение ребёнка
30.01.1893
Отец ребёнка: Мельков Михаил Матвеев
Рождение ребёнка
23.06.1897
Отец ребёнка: Мельков Михаил Матвеев
Рождение ребёнка
29.07.1901
Дочь: Марфа Михайлова
Отец ребёнка: Мельков Михаил Матвеев
Рождение ребёнка
29.07.1901
Отец ребёнка: Мельков Михаил Матвеев
Рождение ребёнка
27.04.1905
Отец ребёнка: Мельков Михаил Матвеев
Бракосочетание
10.06.1905
м. 52 ж. 42
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно