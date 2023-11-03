Мелькова 1, Пиголева 2 Александра Евдокимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мелькова 1, Пиголева 2 Александра Евдокимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.02.1888

Дочь: Кузнецова Татьяна Михайловна

Отец ребёнка: Мельков Михаил Матвеев

Рождение ребёнка
28.10.1889

Дочь: Гладилова Параскева Михайлова

Отец ребёнка: Мельков Михаил Матвеев

Рождение ребёнка
30.01.1893

Сын: Мельков Иван Михайлов

Отец ребёнка: Мельков Михаил Матвеев

Рождение ребёнка
23.06.1897

Сын: Мельков Петр Михайлов

Отец ребёнка: Мельков Михаил Матвеев

Рождение ребёнка
29.07.1901

Дочь: Марфа Михайлова

Отец ребёнка: Мельков Михаил Матвеев

Рождение ребёнка
29.07.1901

Сын: Мельков Мирон Михайлов

Отец ребёнка: Мельков Михаил Матвеев

Рождение ребёнка
27.04.1905

Сын: Мельков Стефан Михайлов

Отец ребёнка: Мельков Михаил Матвеев

Бракосочетание
10.06.1905

Муж: Пигалев Илья Васильев

м. 52 ж. 42
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мельков Михаил Матвеев

Смерть
Неизвестно
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