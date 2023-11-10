Кутмеров Александр Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.06.1972
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1972
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.10.2009
Дочь: Кутмерова Дарья Александровна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Среднеуральск, Среднеуральск, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности