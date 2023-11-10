Кутмеров Александр Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кутмеров Александр Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.06.1972

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1972

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.10.2009

Дочь: Кутмерова Дарья Александровна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Среднеуральск, Среднеуральск, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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