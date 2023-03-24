Иванов Анатолий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Анатолий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1985

Сын: Иванов Ярослав Анатольевич

Мать ребёнка: Иванова Валентина Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тарасова Татьяна Анатольевна

Мать ребёнка: Иванова Валентина Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванова Валентина Петровна

Смерть
Неизвестно