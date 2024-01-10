Ошеров Федосья (Фейга) Абрамовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1864
Дата смерти1927
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
1864
Отец: не указан
Мать: не указана
Домохозяйка, детей 11 человек. Два старших сына погибли в Первой Мировой войне, ещё пятеро умерли и остались четыре дочери. Была очень набожн
Рождение ребёнка
20.08.1900
Дочь: Wester Реввека (Rebecca) Давыдовна
Отец ребёнка: Ошеров Давид Абрамович
Работала портнихой на производстве, укладчицей консервов на рыбзаводе, домохозяйка - ростила пятерых дочерей , а затем и их детей - внуков и
Рождение ребёнка
?.06.1906
Дочь: Гриф Мария
Отец ребёнка: Ошеров Давид Абрамович
Баргузин
В дальнейшем проживала в Ангарске, Иркутской обл.Одна воспитала двоих детей.
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Соффа (Сара?)
Отец ребёнка: Ошеров Давид Абрамович
Работала рабочей - мотористом 25 лет, имеет правительственные награды
Рождение ребёнка
01.01.1915
Дочь: Колотовкин Дэся
Отец ребёнка: Ошеров Давид Абрамович
937 - 1941 год работала в аппарате обкома партии - техн. секретарь у первого секретаря обкома, затем ст. инструктор по кадрам (25лет) в большой стр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бася (Бодря)
Отец ребёнка: Ошеров Давид Абрамович
Может быть это дочь кого-нибудь из детей Ошеровых
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ошеров ?
Отец ребёнка: Ошеров Давид Абрамович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ошеров ?
Отец ребёнка: Ошеров Давид Абрамович
Смерть
1927
Рак желудка. Закупорка желчного пузыря, рак желчного пузыря.