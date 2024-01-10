Ошеров Федосья (Фейга) Абрамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ошеров Федосья (Фейга) Абрамовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1864

Дата смерти

1927

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: не указан

Мать: не указана

Домохозяйка, детей 11 человек. Два старших сына погибли в Первой Мировой войне, ещё пятеро умерли и остались четыре дочери. Была очень набожн
Рождение ребёнка
20.08.1900

Дочь: Wester Реввека (Rebecca) Давыдовна

Отец ребёнка: Ошеров Давид Абрамович

Работала портнихой на производстве, укладчицей консервов на рыбзаводе, домохозяйка - ростила пятерых дочерей , а затем и их детей - внуков и
Рождение ребёнка
?.06.1906

Дочь: Гриф Мария

Отец ребёнка: Ошеров Давид Абрамович

Баргузин
В дальнейшем проживала в Ангарске, Иркутской обл.Одна воспитала двоих детей.
Рождение ребёнка
1912

Дочь: Соффа (Сара?)

Отец ребёнка: Ошеров Давид Абрамович

Работала рабочей - мотористом 25 лет, имеет правительственные награды
Рождение ребёнка
01.01.1915

Дочь: Колотовкин Дэся

Отец ребёнка: Ошеров Давид Абрамович

937 - 1941 год работала в аппарате обкома партии - техн. секретарь у первого секретаря обкома, затем ст. инструктор по кадрам (25лет) в большой стр
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бася (Бодря)

Отец ребёнка: Ошеров Давид Абрамович

Может быть это дочь кого-нибудь из детей Ошеровых
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ошеров ?

Отец ребёнка: Ошеров Давид Абрамович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ошеров ?

Отец ребёнка: Ошеров Давид Абрамович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ошеров Брат

Отец ребёнка: Ошеров Давид Абрамович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ошеров Брат

Отец ребёнка: Ошеров Давид Абрамович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ошеров Брат

Отец ребёнка: Ошеров Давид Абрамович

Смерть
1927
Рак желудка. Закупорка желчного пузыря, рак желчного пузыря.
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