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Гамов Федор Афонасьев

Место рождения

Кандауровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Гамов Афонасий Иовиев

Мать: Гамова Пелагея Михайлова

Кандауровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1836

Сын: Гамов Алексей Федоров

Мать ребёнка: Гамова Феоктиста Степанова

Кандауровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1841

Сын: Гамов Леон Федоров

Мать ребёнка: Гамова Феоктиста Степанова

Кандауровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1845

Сын: Гамов Василий Федоров

Мать ребёнка: Гамова Феоктиста Степанова

Кандауровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гамова Феоктиста Степанова

Смерть
Неизвестно
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