Гамов Федор Афонасьев
Место рождения
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: Гамов Афонасий Иовиев
Мать: Гамова Пелагея Михайлова
Рождение ребёнка
1836
Мать ребёнка: Гамова Феоктиста Степанова
Рождение ребёнка
1841
Сын: Гамов Леон Федоров
Мать ребёнка: Гамова Феоктиста Степанова
Рождение ребёнка
1845
Мать ребёнка: Гамова Феоктиста Степанова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно