Екатерина Абрамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Екатерина Абрамовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1798 г.р.

Дети

Добавил:

NR
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1837

Сын: Харитон Прохорович

Отец ребёнка: Прохор Наумович

Рождение ребёнка
1838

Сын: Антон Прохорович

Отец ребёнка: Прохор Наумович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прохор Наумович

Смерть
Неизвестно
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