Екатерина Абрамовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1837
Сын: Харитон Прохорович
Отец ребёнка: Прохор Наумович
Рождение ребёнка
1838
Сын: Антон Прохорович
Отец ребёнка: Прохор Наумович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Прохор Наумович
Смерть
Неизвестно