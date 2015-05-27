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Кондратьева София Андреевна

Место рождения

Якутск, город Якутск, Республика Саха (Якутия)

Дата рождения

27.05.2015

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.2015

Отец: Кондратьев Андрей Алексеевич

Мать: Кондратьева Татьяна Геннадьевна

Якутск, город Якутск, Республика Саха (Якутия)
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