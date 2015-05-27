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Кондратьева София Андреевна
Кондратьева София Андреевна
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Древо
Место рождения
Якутск
, город Якутск, Республика Саха (Якутия)
Дата рождения
27.05.2015
Пол
Женский
Отец
Кондратьев Андрей Алексеевич
1991 г.р.
Мать
Кондратьева (Суздалева) Татьяна Геннадьевна
1993 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.2015
Отец:
Кондратьев Андрей Алексеевич
Мать:
Кондратьева Татьяна Геннадьевна
Якутск
, город Якутск, Республика Саха (Якутия)
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