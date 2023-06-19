Ананьевъ Михаилъ Ивановъ
Место рождения
Дата рождения07.11.1887 ст.
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
07.11.1887 ст.
Званiе, имя, отечество, фамилiя родителей и какого вероисповеданiя: Судайской волости деревни Льгова крестьянинъ Иванъ Егоровъ Ананьевъ и законная жена его Пелагея Иванова, оба православного вероиспов... Показать все
Крещение
08.11.1887 ст.
В Преображенской церкви с. Шартаново Чухломского уезда. Званiе, имя, отечество, фамилiя воспрiемников: Той же волости деревни Макарова крестьянинъ Иванъ Полетаевъ и деревни Новоселова крестьянка …Егор... Показать все
Бракосочетание
24.01.1907 ст.
Жена: Пелагея Алексеева
В Преображенской церкви с. Шартаново Чухломского уезда. Судайской волости деревни Льгова Михаилъ Ивановъ Ананьевъ крестьянскiй сынъ, православного вероисповедания, первымъ бракомъ. 19 лет. Судайской... Показать все
Рождение ребёнка
16.11.1907 ст.
Сын: Николай Михайлов
Мать ребёнка: Пелагея Алексеева
Званiе, имя, отечество, фамилiя родителей и какого вероисповеданiя: Крестьянинъ Судайской волости дер.Льгова Михаилъ Ивановъ Ананьевъ и законная жена его Пелагiя Алексеева, оба православного вероиспов... Показать все
Рождение ребёнка
15.03.1909 ст.
Сын: Ананьев Александр Михайлов
Мать ребёнка: Пелагея Алексеева
Званiе, имя, отечество, фамилiя родителей и какого вероисповеданiя: Судайской волости дер.Льгова крестьянинъ Михаилъ Ивановъ Ананьевъ и законная жена его Пелагiя Алексеева, оба православного вероиспов... Показать все
Рождение ребёнка
01.10.1913 ст.
Мать ребёнка: Пелагея Алексеева
Званiе, имя, отечество, фамилiя родителей и какого вероисповеданiя: Судайской волости деревни Льгова крестьянинъ Михаилъ Ивановъ Ананiевъ и законная жена его Пелагiя Алексеева, оба православного верои... Показать все