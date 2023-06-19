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Ананьевъ Михаилъ Ивановъ

Место рождения

Льготово, Судайская волость, Чухломский уезд

Дата рождения

07.11.1887 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1887 ст.

Отец: Ананьев Иван Егорович

Мать: Ананьева Пелагея (Пелагiя) Иванова (Iоаннова)

Льготово, Судайская волость, Чухломский уезд
Званiе, имя, отечество, фамилiя родителей и какого вероисповеданiя: Судайской волости деревни Льгова крестьянинъ Иванъ Егоровъ Ананьевъ и законная жена его Пелагея Иванова, оба православного вероиспов... Показать все
Крещение
08.11.1887 ст.
Шартаново, Чухломский муниципальный район, Костромская область
В Преображенской церкви с. Шартаново Чухломского уезда. Званiе, имя, отечество, фамилiя воспрiемников: Той же волости деревни Макарова крестьянинъ Иванъ Полетаевъ и деревни Новоселова крестьянка …Егор... Показать все
Бракосочетание
24.01.1907 ст.

Жена: Пелагея Алексеева

Шартаново, Чухломский муниципальный район, Костромская область
В Преображенской церкви с. Шартаново Чухломского уезда. Судайской волости деревни Льгова Михаилъ Ивановъ Ананьевъ крестьянскiй сынъ, православного вероисповедания, первымъ бракомъ. 19 лет. Судайской... Показать все
Рождение ребёнка
16.11.1907 ст.

Сын: Николай Михайлов

Мать ребёнка: Пелагея Алексеева

Льготово, Судайская волость, Чухломский уезд
Званiе, имя, отечество, фамилiя родителей и какого вероисповеданiя: Крестьянинъ Судайской волости дер.Льгова Михаилъ Ивановъ Ананьевъ и законная жена его Пелагiя Алексеева, оба православного вероиспов... Показать все
Рождение ребёнка
15.03.1909 ст.

Сын: Ананьев Александр Михайлов

Мать ребёнка: Пелагея Алексеева

Льготово, Судайская волость, Чухломский уезд
Званiе, имя, отечество, фамилiя родителей и какого вероисповеданiя: Судайской волости дер.Льгова крестьянинъ Михаилъ Ивановъ Ананьевъ и законная жена его Пелагiя Алексеева, оба православного вероиспов... Показать все
Рождение ребёнка
01.10.1913 ст.

Сын: Ананьев Михаил Михайлов

Мать ребёнка: Пелагея Алексеева

Льготово, Судайская волость, Чухломский уезд
Званiе, имя, отечество, фамилiя родителей и какого вероисповеданiя: Судайской волости деревни Льгова крестьянинъ Михаилъ Ивановъ Ананiевъ и законная жена его Пелагiя Алексеева, оба православного верои... Показать все