Преображенский Николай Алексеевич
Место рождения
Дата рождения20.10.1896
Дата смерти20.11.1968
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1896
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1896 по 1916
Место жительства
С 1916
Место жительства
С 1917 по 1920
Место жительства
С 1920 по 1968
Смерть
20.11.1968