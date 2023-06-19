Преображенский Николай Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Преображенский Николай Алексеевич

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Место рождения

Кострома, город Кострома, Костромская область

Дата рождения

20.10.1896

Дата смерти

20.11.1968

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
С 1896 по 1916
Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
С 1916
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1917 по 1920
Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
С 1920 по 1968
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
20.11.1968
Москва, город федерального значения Москва