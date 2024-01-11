Курлаев Яков Иванович
Место рождения?
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1837
Сын: Курлаев Василий Яковлевич
Мать ребёнка: Гликерия Максимовна
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Анна Яковлевна
Мать ребёнка: Гликерия Максимовна
Рождение ребёнка
1839
Мать ребёнка: Гликерия Максимовна
?
Рождение ребёнка
1841
Мать ребёнка: Гликерия Максимовна
Рождение ребёнка
09.07.1850
Сын: Курлаев Антоний Яковлевич
Мать ребёнка: Гликерия Максимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гликерия Максимовна
Смерть
Неизвестно
?
Причина смерти: ?
Похороны
Неизвестно
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