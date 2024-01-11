Курлаев Яков Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курлаев Яков Иванович

Место рождения

?

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Курлаев ?

Мать: ?

?
Рождение ребёнка
1837

Сын: Курлаев Василий Яковлевич

Мать ребёнка: Гликерия Максимовна

Рождение ребёнка
1837

Дочь: Анна Яковлевна

Мать ребёнка: Гликерия Максимовна

Рождение ребёнка
1839

Сын: Курлаев Иван Яковлевич

Мать ребёнка: Гликерия Максимовна

?
Рождение ребёнка
1841

Сын: Курлаев Стефан Яковлевич

Мать ребёнка: Гликерия Максимовна

Рождение ребёнка
09.07.1850

Сын: Курлаев Антоний Яковлевич

Мать ребёнка: Гликерия Максимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гликерия Максимовна

Смерть
Неизвестно
?
Причина смерти: ?
Похороны
Неизвестно
?
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