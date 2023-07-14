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Койнова Елена Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.01.1985

Пол

Женский

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1985

Отец: Койнов Александр

Мать: Жимваева Галина Васильевна

Рождение ребёнка
29.11.2000

Сын: Койнов Сергей Алексеевич

Отец ребёнка: Огнев Алексей

Рождение ребёнка
04.01.2003

Дочь: Азаренко Ксения Алексеевна

Отец ребёнка: Огнев Алексей

Рождение ребёнка
12.03.2006

Дочь: Койнова Елизавета Алексеевна

Отец ребёнка: Огнев Алексей

Рождение ребёнка
16.03.2012

Дочь: Койнова Светлана Алексеевна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Огнев Алексей