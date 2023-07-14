Койнова Елена Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.01.1985
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1985
Отец: Койнов Александр
Рождение ребёнка
29.11.2000
Отец ребёнка: Огнев Алексей
Рождение ребёнка
04.01.2003
Дочь: Азаренко Ксения Алексеевна
Отец ребёнка: Огнев Алексей
Рождение ребёнка
12.03.2006
Дочь: Койнова Елизавета Алексеевна
Отец ребёнка: Огнев Алексей
Рождение ребёнка
16.03.2012
Дочь: Койнова Светлана Алексеевна
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Огнев Алексей