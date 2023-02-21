Колобовникова Авдотья Елистратовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1778
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1794
Сын: Колобовников Андрей Михайлович
Отец ребёнка: Колобовников Михаил Кириллович
Рождение ребёнка
1799
Сын: Колобовников Еким Михайлович
Отец ребёнка: Колобовников Михаил Кириллович
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Авдотья Михайловна
Отец ребёнка: Колобовников Михаил Кириллович
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Афанасия Михайловна
Отец ребёнка: Колобовников Михаил Кириллович
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Мария Михайловна
Отец ребёнка: Колобовников Михаил Кириллович
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Марфа Михайловна
Отец ребёнка: Колобовников Михаил Кириллович
Рождение ребёнка
1822
Сын: Колобовников Иван Михайлович
Отец ребёнка: Колобовников Михаил Кириллович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно