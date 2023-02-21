Колобовникова Авдотья Елистратовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колобовникова Авдотья Елистратовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1778

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1794

Сын: Колобовников Андрей Михайлович

Отец ребёнка: Колобовников Михаил Кириллович

Нижняя Омка, Нижнеомский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1799

Сын: Колобовников Еким Михайлович

Отец ребёнка: Колобовников Михаил Кириллович

Нижняя Омка, Нижнеомский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1805

Дочь: Авдотья Михайловна

Отец ребёнка: Колобовников Михаил Кириллович

Нижняя Омка, Нижнеомский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1813

Дочь: Афанасия Михайловна

Отец ребёнка: Колобовников Михаил Кириллович

Нижняя Омка, Нижнеомский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1817

Дочь: Мария Михайловна

Отец ребёнка: Колобовников Михаил Кириллович

Нижняя Омка, Нижнеомский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1818

Дочь: Марфа Михайловна

Отец ребёнка: Колобовников Михаил Кириллович

Нижняя Омка, Нижнеомский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1822

Сын: Колобовников Иван Михайлович

Отец ребёнка: Колобовников Михаил Кириллович

Нижняя Омка, Нижнеомский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колобовников Михаил Кириллович

Смерть
Неизвестно
Нижняя Омка, Нижнеомский муниципальный район, Омская область