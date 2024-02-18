Кылосов Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кылосов Николай

Место рождения

Купрос, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1949

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1949

Отец: не указан

Мать: не указана

Купрос, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Развод
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
07.04.1971

Сын: Кылосов Александр

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Купрос, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно

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