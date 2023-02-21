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Перпелица Людмила Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.04.1953

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1953

Отец: Недугов Степан

Мать: Недугова Валентина Ивановна

Рождение ребёнка
01.06.1981

Дочь: Перепелица Анастасия Александровна

Отец ребёнка: Перепелица Александр Фёдорович

Рождение ребёнка
10.08.1984

Дочь: Перепелица Клавдия Александровна

Отец ребёнка: Перепелица Александр Фёдорович

Рождение ребёнка
15.10.1985

Дочь: Перепелица Алёна Александровна

Отец ребёнка: Перепелица Александр Фёдорович

Рождение ребёнка
28.04.1988

Сын: Перепелица Максим Александрович

Отец ребёнка: Перепелица Александр Фёдорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Перепелица Александр Фёдорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Перепелица Александр Фёдорович