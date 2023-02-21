Перпелица Людмила Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.04.1953
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1953
Отец: Недугов Степан
Рождение ребёнка
01.06.1981
Дочь: Перепелица Анастасия Александровна
Отец ребёнка: Перепелица Александр Фёдорович
Рождение ребёнка
10.08.1984
Дочь: Перепелица Клавдия Александровна
Отец ребёнка: Перепелица Александр Фёдорович
Рождение ребёнка
15.10.1985
Дочь: Перепелица Алёна Александровна
Отец ребёнка: Перепелица Александр Фёдорович
Рождение ребёнка
28.04.1988
Сын: Перепелица Максим Александрович
Отец ребёнка: Перепелица Александр Фёдорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Перепелица Александр Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно