Воронин Михаил Яковлевич
Место рождения
Дата рождения26.03.1945
Дата смерти22.05.2004
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1945
Отец: не указан
Мать: не указана
Смерть
22.05.2004
п. Ново-Никольское, Красногорский район, Московская область