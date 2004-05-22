Воронин Михаил Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воронин Михаил Яковлевич

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

26.03.1945

Дата смерти

22.05.2004

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
26.03.1945

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
22.05.2004
п. Ново-Никольское, Красногорский район, Московская область