Пацаева (Кряжева) Вера Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пацаева (Кряжева) Вера Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.10.1932

Дата смерти

01.05.2002

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1933 г.р.

Дети

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Место
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Рождение
28.10.1932

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.09.1957

Сын: Пацаев Дмитрий Викторович

Отец ребёнка: Пацаев Виктор Иванович

Рождение ребёнка
15.02.1962

Дочь: Пацаева Светлана Викторовна

Отец ребёнка: Пацаев Виктор Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пацаев Виктор Иванович

Смерть
01.05.2002
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва