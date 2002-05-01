Пацаева (Кряжева) Вера Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.10.1932
Дата смерти01.05.2002
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1932
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.09.1957
Сын: Пацаев Дмитрий Викторович
Отец ребёнка: Пацаев Виктор Иванович
Рождение ребёнка
15.02.1962
Дочь: Пацаева Светлана Викторовна
Отец ребёнка: Пацаев Виктор Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.05.2002
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва