Жигулина Ефросинья Кузмина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.01.1867
Дочь: Полунина Анна Филиппова
Отец ребёнка: Жигулин Филипп Иванов
Пронск, Пронский муниципальный район, Рязанская область
восприемники: Архангельской слоб кр-н Андрей Васильев Княгинин, Наталья Маркова Рябикина
Смерть
Неизвестно