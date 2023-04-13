Жигулина Ефросинья Кузмина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жигулина Ефросинья Кузмина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.01.1867

Дочь: Полунина Анна Филиппова

Отец ребёнка: Жигулин Филипп Иванов

Пронск, Пронский муниципальный район, Рязанская область
восприемники: Архангельской слоб кр-н Андрей Васильев Княгинин, Наталья Маркова Рябикина
Смерть
Неизвестно