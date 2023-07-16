Константин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Константин

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.09.1988

Сын: Маркелов Дмитрий Константинович

Мать ребёнка: Маркелова Регина Геннадьевна

Нижнекамск, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
02.06.1999

Дочь: Маркелова Дарина Константиновна

Мать ребёнка: Маркелова Регина Геннадьевна

Нижнекамск, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Маркелова Регина Геннадьевна