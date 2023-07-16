Константин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.09.1988
Сын: Маркелов Дмитрий Константинович
Мать ребёнка: Маркелова Регина Геннадьевна
Рождение ребёнка
02.06.1999
Дочь: Маркелова Дарина Константиновна
Мать ребёнка: Маркелова Регина Геннадьевна
Бракосочетание
Неизвестно