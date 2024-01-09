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Овчинников Александр Леонидович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.07.1972

Пол

Мужской

Добавил:

ВО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1972

Отец: Овчинников Леонид Васильевич

Мать: Долгополова Тамара Алексеевна

Рождение ребёнка
17.04.1997

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Овчинникова Рита Ралифовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Овчинникова Рита Ралифовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Овчинникова Софья Александровна

Мать ребёнка: Овчинникова Наталья Вадимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Овчинников Иван Александрович

Мать ребёнка: Овчинникова Наталья Вадимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Овчинникова Наталья Вадимовна

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