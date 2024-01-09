Овчинников Александр Леонидович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.07.1972
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1972
Рождение ребёнка
17.04.1997
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Овчинникова Рита Ралифовна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Овчинникова Софья Александровна
Мать ребёнка: Овчинникова Наталья Вадимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Овчинников Иван Александрович
Мать ребёнка: Овчинникова Наталья Вадимовна
Бракосочетание
Неизвестно