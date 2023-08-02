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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

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Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1807

Сын: Чапни /шалтей/ Юрий Саввич

Отец ребёнка: Чапни /шалтей/ Савва Левтерович

Рождение ребёнка
1810

Сын: Чапни /шалтей/ Дмитрий Саввич

Отец ребёнка: Чапни /шалтей/ Савва Левтерович

Рождение ребёнка
1819

Сын: Чапни /шалтей/ Пантелеймон Саввич

Отец ребёнка: Чапни /шалтей/ Савва Левтерович

Рождение ребёнка
1826

Сын: Чапни /шалтей/ Трифон Саввич

Отец ребёнка: Чапни /шалтей/ Савва Левтерович

Рождение ребёнка
1829

Сын: Чапни /шалтей/ Елисей Саввич

Отец ребёнка: Чапни /шалтей/ Савва Левтерович