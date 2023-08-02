?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1807
Сын: Чапни /шалтей/ Юрий Саввич
Отец ребёнка: Чапни /шалтей/ Савва Левтерович
Рождение ребёнка
1810
Сын: Чапни /шалтей/ Дмитрий Саввич
Отец ребёнка: Чапни /шалтей/ Савва Левтерович
Рождение ребёнка
1819
Сын: Чапни /шалтей/ Пантелеймон Саввич
Отец ребёнка: Чапни /шалтей/ Савва Левтерович
Рождение ребёнка
1826
Сын: Чапни /шалтей/ Трифон Саввич
Отец ребёнка: Чапни /шалтей/ Савва Левтерович
Рождение ребёнка
1829
Сын: Чапни /шалтей/ Елисей Саввич
Отец ребёнка: Чапни /шалтей/ Савва Левтерович