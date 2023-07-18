Спиридонова Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Спиридонова Ольга

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Спиридонов Эдуард Фёдорович

Отец ребёнка: Спиридонов Федор Фёдорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Спиридонова Инга Федоровна

Отец ребёнка: Спиридонов Федор Фёдорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Спиридонова Марина Фёдоровна

Отец ребёнка: Спиридонов Федор Фёдорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Спиридонов Федор Фёдорович