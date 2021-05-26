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Руденко Владислав Вадимович
Руденко Владислав Вадимович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
26.05.2021
Пол
Мужской
Отец
Руденко Вадим Олегович
1997 г.р.
Мать
Руденко (Щербакова) Юлия Сергеевна
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮР
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.2021
Отец:
Руденко Вадим Олегович
Мать:
Руденко Юлия Сергеевна
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