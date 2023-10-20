Ефтин Александр Олегович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефтин Александр Олегович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.05.1993

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1967 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

КБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1993

Отец: не указан

Мать: Ефтина Марина Валентиновна

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