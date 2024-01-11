Долгих Ирина Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1640
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1640
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1669
Отец ребёнка: Долгих Тимофей Федорович
Рождение ребёнка
1670
Отец ребёнка: Долгих Тимофей Федорович
Рождение ребёнка
1680
Отец ребёнка: Долгих Тимофей Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно