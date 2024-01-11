Долгих Ирина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Долгих Ирина Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1640

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

RC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1640

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1669

Сын: Долгих Иван Тимофеевич

Отец ребёнка: Долгих Тимофей Федорович

Пустошь Ивана Туйкова, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1670

Сын: Долгих Евсей Тимофеевич

Отец ребёнка: Долгих Тимофей Федорович

Пустошь Ивана Туйкова, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1680

Сын: Долгих Савва Тимофеевич

Отец ребёнка: Долгих Тимофей Федорович

Пустошь Ивана Туйкова, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Долгих Тимофей Федорович

Смерть
Неизвестно
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