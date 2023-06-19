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Ушаков Петр Ксенофонтович

Место рождения

Малиново, Палехский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

1900

Дата смерти

27.12.1941

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Не указаны

Добавил:

ВУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Малиново, Палехский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ушакова Ирина Дем

Призыв на военную службу
Неизвестно
Серга, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Пермско-Сергинский РВК, Молотовская обл., Пермско-Сергинский р-н
Смерть
27.12.1941
Похороны
Неизвестно
Климово, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Калининская обл., Старицкий р-н, д. Климово