Ушаков Петр Ксенофонтович
Место рождения
Дата рождения1900
Дата смерти27.12.1941
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ушакова Ирина Дем
Призыв на военную службу
Неизвестно
Серга, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Пермско-Сергинский РВК, Молотовская обл., Пермско-Сергинский р-н
Смерть
27.12.1941
Похороны
Неизвестно
Климово, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Калининская обл., Старицкий р-н, д. Климово