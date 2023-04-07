Чистякова Федосья Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Наталья Самойловна
Отец ребёнка: Чистяков Самуил Иванович
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Авдотья Самойловна
Отец ребёнка: Чистяков Самуил Иванович
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Анастасия Самойловна
Отец ребёнка: Чистяков Самуил Иванович
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Дарья Самойловна
Отец ребёнка: Чистяков Самуил Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно