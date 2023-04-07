Чистякова Федосья Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чистякова Федосья Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Наталья Самойловна

Отец ребёнка: Чистяков Самуил Иванович

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Авдотья Самойловна

Отец ребёнка: Чистяков Самуил Иванович

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Анастасия Самойловна

Отец ребёнка: Чистяков Самуил Иванович

Рождение ребёнка
1867

Дочь: Дарья Самойловна

Отец ребёнка: Чистяков Самуил Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чистяков Самуил Иванович

Смерть
Неизвестно