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Авдеев ? Васильевич
Авдеев ? Васильевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
05.05.2023
Пол
Мужской
Отец
Авдеев Василий
Мать
Авдеева (Менщикова) Екатерина Андреевна
1993 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.2023
Отец:
Авдеев Василий
Мать:
Авдеева Екатерина Андреевна
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