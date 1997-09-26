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Ховалкин Виктор Славович
Ховалкин Виктор Славович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
26.09.1997
Пол
Мужской
Отец
Ховалкин Слава Викторович
1974 г.р.
Мать
Ховалкина (Давыдова) Валентина Алексеевна
1975 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1997
Отец:
Ховалкин Слава Викторович
Мать:
Ховалкина Валентина Алексеевна
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