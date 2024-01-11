Мугатаров Габдельфарит Акмалетдинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мугатаров Габдельфарит Акмалетдинович

Место рождения

д. Старо-Турбаслы ныне Иглинский район Республики Башкортостан.

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1887 г.р.

Мать

Дети

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Добавил:

АЛ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мугатаров Акмалетдин Мулла Сагитдинови

Мать: Фатиха

д. Старо-Турбаслы ныне Иглинский район Республики Башкортостан.
Рождение ребёнка
1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

г. Хамза УССР Ферганской области
Рождение ребёнка
22.05.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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