Мугатаров Габдельфарит Акмалетдинович
Место рожденияд. Старо-Турбаслы ныне Иглинский район Республики Башкортостан.
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мугатаров Акмалетдин Мулла Сагитдинови
Мать: Фатиха
д. Старо-Турбаслы ныне Иглинский район Республики Башкортостан.
Рождение ребёнка
1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
г. Хамза УССР Ферганской области
Рождение ребёнка
22.05.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно