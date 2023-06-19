Каденская (Каденская) Надежда Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКаденская (Каденская) Надежда Дмитриевна

Каденская (Каденская) Надежда Дмитриевна

Место рождения

Пушкин, Царскосельский уезд

Дата рождения

21.04.1958

Пол

Женский

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
19.12.1926

Сын: Каденский Дмитрий Ефимович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
18.07.1927

Дочь: Фрейман Ольга Кирилловна

Отец ребёнка: не указан

Рождение
21.04.1958

Отец: не указан

Мать: не указана

Пушкин, Царскосельский уезд
Рождение ребёнка
15.12.1978

Дочь: Гюмюшлю Марина Анатольевна

Отец ребёнка: не указан

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург