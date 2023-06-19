Каденская (Каденская) Надежда Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения21.04.1958
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
19.12.1926
Сын: Каденский Дмитрий Ефимович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
18.07.1927
Дочь: Фрейман Ольга Кирилловна
Отец ребёнка: не указан
Рождение
21.04.1958
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.12.1978
Дочь: Гюмюшлю Марина Анатольевна
Отец ребёнка: не указан
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург