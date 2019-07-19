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Никифоров Семен Дмитриевич
Никифоров Семен Дмитриевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
19.07.2019
Пол
Мужской
Отец
Никифоров Дмитрий Александрович
1986 г.р.
Мать
Никифорова (Юдовская) Вера Дмитриевна
1985 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.2019
Отец:
Никифоров Дмитрий Александрович
Мать:
Никифорова Вера Дмитриевна
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