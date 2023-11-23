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Иоанн Семенов

Место рождения

село Песошны Ростовского уезда

Дата рождения

1734

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734

Отец: Семён Иоаннович

Мать: Фёкла Иванова

село Песошны Ростовского уезда
Иоанн Семенович (1734 — ?) Родился в семье священника села Песошны Ростовского уезда Семена Иоанновича. Служил священником в том же селе. Жена его Феодора Георгиевна (1734-?). Дети: Пелагея, супруга д... Показать все
Рождение ребёнка
1768

Дочь: Пелагея Иоаннова

Мать ребёнка: Феодора Георгиева

Рождение ребёнка
1776

Дочь: Задубровская Александра Иоаннова

Мать ребёнка: Феодора Георгиева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Феодора Георгиева

Работа или профессия
Неизвестно
село Песошны Ростовского уезда
священник
Смерть
Неизвестно
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