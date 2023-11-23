Иоанн Семенов
Место рождениясело Песошны Ростовского уезда
Дата рождения1734
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734
Отец: Семён Иоаннович
Мать: Фёкла Иванова
село Песошны Ростовского уезда
Иоанн Семенович (1734 — ?) Родился в семье священника села Песошны Ростовского уезда Семена Иоанновича. Служил священником в том же селе. Жена его Феодора Георгиевна (1734-?). Дети: Пелагея, супруга д... Показать все
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Пелагея Иоаннова
Мать ребёнка: Феодора Георгиева
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Задубровская Александра Иоаннова
Мать ребёнка: Феодора Георгиева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Феодора Георгиева
Работа или профессия
Неизвестно
село Песошны Ростовского уезда
священник
Смерть
Неизвестно