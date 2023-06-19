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Смоляков Иван Петрович

Место рождения

Чесноковка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

29.07.1915

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1915

Отец: Смоляков Пётр Андреевич

Мать: Смолякова Дарья Константиновна

Чесноковка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Метрическая книга Чесноковского посёлка 1915
Крещение
29.07.1915
Чесноковка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Смоляков Петр Андреевич. Казак Чесноковского посёлка. Отец Смолякова Дарья Константиновна. Мать Смоляков Иван Андреевич. Казак Чесноковского посёлка. Восприемник Сущева Агрипина Константиновна. Дочь к... Показать все
Смерть
Неизвестно