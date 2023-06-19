Смоляков Иван Петрович
Место рождения
Дата рождения29.07.1915
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1915
Метрическая книга Чесноковского посёлка 1915
Крещение
29.07.1915
Смоляков Петр Андреевич. Казак Чесноковского посёлка. Отец Смолякова Дарья Константиновна. Мать Смоляков Иван Андреевич. Казак Чесноковского посёлка. Восприемник Сущева Агрипина Константиновна. Дочь к... Показать все
Смерть
Неизвестно